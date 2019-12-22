马克龙宣布放弃总统退休金

法国退休改革举步维艰，罢工继续。马克龙12月21日在非洲科特迪瓦宣布，他卸任后将放弃总统退休金，也不会进入法国宪法委员会，即放弃宪法委员会的优厚津贴。

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法国工会反退休改革的罢工已经持续17天，僵局依旧。法国总统马克龙在科特迪瓦庆祝自己42岁生日时，宣布自己卸任后将放弃总统退休金，并且不会进入宪法委员会，领取高额津贴。

马克龙宣布这个决定，给法兰西第五共和国的传统破了例，将自己载入史册，也算是给自己一个非比寻常的“生日礼物”。

据法媒介绍，法国总统退休金，每月净税5200欧元，宪法委员会的津贴每月13500欧元。按照传统，法国总统卸任后，自动成为国家宪法委员会的成员。

马克龙昨天还在非洲隔空向法国几家工会喊话，呼吁他们暂停罢工。他称，罢工者有理由罢工，罢工受到宪法保护。但在国家生活中，为尊重家庭（团聚）而暂停罢工，也算一件好事情。

法国支持罢工的民意略有下降。据民调机构伊佛普IFOP今天22日为“星期日报”做的调查，31%的受调者表示支持罢工，20%受调者表示同情罢工者，加起来51% ，比上周同样民调下降了3个百分点。