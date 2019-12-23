法国著名痴迷性感设计师安加罗逝世享86岁

法国著名时尚设计师安加罗（Emanuel Ungaro）12月21日在巴黎逝世，享年86岁。安加罗自称痴迷性感，他的设计低调华丽斑斓，暗含情欲却不肤浅。他2004年离开时尚圈后，给时尚界留下灵感。

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安加罗的家人告诉法新社，艾曼纽尔·安加罗（Emanuel Ungaro）周六在巴黎去世。他的家人说，安加罗2004年离开时尚界，最近两年身体开始逐渐衰弱。

安加罗的品牌公司发布声明对安加罗之死表示“极端悲痛”。这个声明说，尽管安加罗在2004年离开了他的品牌和公司，可是他的品牌和国际时尚继续从他那里汲取灵感。他的作品 是“华丽”和“诱惑”的同义词（…），还有对女人的爱和性感，都将永远留在人们的记忆中。

艾曼纽尔·安加罗1933年2月13日诞生在法国南部普罗旺斯省一个意大利移民家庭。最初他跟随父亲学裁缝。1956年父亲到巴黎发展。艾曼纽尔·安加罗则在巴黎跟随著名的西班牙裔设计师克里斯托巴尔-瓦伦西亚加（Cristobal Balenciaga）学艺。后者是巴黎著名时尚品牌“巴黎世家”的创办人。

安加罗后来曾在活希源(Courreges) 品牌公司短暂工作，于1965年开设了自己的时尚屋。1968年，他进入女装成衣市场，1973年推出男装系列。1980年，这位自称“痴迷性感”的设计师，荣获时装界最高荣誉“金骰子”奖。

在这些年里，他创立了自己的时尚王国（香水，鞋子，眼镜）。1996年安加罗的品牌被意大利精品制造商菲拉格慕（Ferragamo）家族收购。

已婚育有一女的安加罗从2001年开始逐渐与时尚圈拉开距离，并在2004年离开高级时装界。

法国文化部长弗兰克·里斯特（Franck Riester）在推特上称赞安加罗是“一个伟大的设计师。他的名字将永远与某种形式的自由和大胆联系在一起。他给了时尚很多。