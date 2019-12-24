巴黎圣母院200年来首次没有圣诞夜弥撒

今晚2019年12月24日圣诞夜，巴黎圣母院因4月15日发生大火，而无法举行圣诞夜弥撒。这是200多年来头一次。巴黎圣母院所辖教徒今晚转到卢浮宫对面的圣-日耳曼-奥赛卢瓦教堂守平安夜。

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自1803年以来，巴黎圣母院首次没有圣诞节弥撒。今年4月15日大火发生八个月后，一台巨型起重机悬在大教堂上空，等待拆卸烧坏的脚手架，工程将从明年2月开始，操作难度大，要把被大火烧化粘住的1万根管子，一个一个拆下来。这些管子共有250吨重。

巴黎圣母院被火烧后的情况复杂，当时维修工程的脚手架被烧坏，整个框架受损坏，还有顶上露天的巨大蛛网苫布，都威胁到大教堂拱顶的平衡。火灾发生七个月后，这座哥特式艺术瑰宝仍然处于“绝对危急状态”。

巴黎圣母院修复工程开工之前的准备工作需要几个月时间。根据马克龙要求在5年内将巴黎圣母院修好的愿望，参加修复巴黎圣母院的工作人员年底假期继续工作。

法国乃至全世界都对巴黎圣母院的大火感到痛惜。法国和全世界很多人慷慨捐款：已得到和确认的捐款有32万笔，总计9亿2200万欧元。

而这座屹立了8个世纪的巴黎圣母院今天的圣诞夜沉默了。这是216年以来的第一次。巴黎圣母院内外今夜静悄悄，往年圣诞夜的欢庆气氛没有了。教徒们被邀请到卢浮宫对面的圣日耳曼奥塞卢瓦教堂做弥撒，守平安夜。