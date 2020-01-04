巴黎南郊砍人案 凶手是神经病还是恐怖分子？

2020年1月3日下午，巴黎南郊的Villejuif市公园发生一起极端暴力砍人案，造成一人死亡，两人受伤。凶手逃到附近一个超市停车场，被前来抓捕的警员击毙。此人是神经病还是恐怖份子，法国媒体多有议论和怀疑。

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这名22岁的凶犯名叫纳森（Nathan C），有精神病史。1月3日下午，他在巴黎南郊Villejuif市公园，持刀砍杀散步的游人，造成一名男子死亡，两名女子受伤。那名遇害男子56岁，是当地居民，他在阻挡凶手砍杀自己妻子时被砍死。他的妻子颈部被割，伤势较重。另一名在公园内跑步的30岁女子背部受轻伤。

据检察官贝科（Laure Beccuau）今天在记者会上说，凶手以极端的决断和极端的暴力，在公园袭击游人，过程中，不停呼喊“真主最伟大”（Allah Akbar）的口号。凶手最初放过一名游人，因为这名游人向凶手表示自己也信奉伊斯兰教，并当场用阿拉伯语背诵了一段经文。凶手随后扑向那对正在散步的夫妇行凶。

后来凶手在毗邻城市L'Haÿ-les-Roses的超市停车场被前来干预的警员击毙。贝科检察官说，警官多次要求他放下屠刀未果，然后开枪。凶手留在现场的包中有被认为是激进伊斯兰教派萨拉非派的书籍。警方在他随身物品中发现了可证实他身份的证件。

此凶在2017年5月或者7月皈依了伊斯兰教。据法新社说，他从小患有神经病，曾多次被送到医院治疗，最后一次结束治疗在2019年5月离开精神病院。

据巴黎人报今天报道，案发后，调查人员发现凶手的公寓是空的，留下一封遗嘱…，已经多个迹象显示，此凶作案前，已经准备了最后的致命结局。

巴黎反恐检察官还没有接受这个案子。该案目前由巴黎94省Créteil检察官按刑事凶杀立案调查。

但据贝科检查官今天宣布，从调查的情况来看，不能排除巴黎反恐检察官受理此案的可能性。

而昨天法国总统马克龙就此案表态时，强调支持受害者，但只宣称反对极端“盲目暴力”，并没有提恐怖主义。