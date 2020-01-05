巴黎南郊砍人凶手挑选非穆斯林下手 反恐检察官接案

法国国家反恐检察院4日宣布接管巴黎南郊Villejuif公园砍人案。该案釀1死2伤。凶手被击毙。之前法国94省检察官以“谋杀”立案调查。尽管凶手患精神病被证实，但调查证据指向伊斯兰极端恐怖主义。特别是凶手挑选非穆斯林下手，引发恐慌。

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法国国家反恐检察院1月4日发布的公告表示，如果说，该案凶手患严重精神病的事实得到证明，最近几小时的调查结果也在极端化与采取杀人行动之间建立了关联。调查结果同样显示，深思熟虑准备杀人，以及挑选杀害对象，造成恐吓或恐怖，严重扰乱了公共秩序。

2020年1月3日巴黎南郊Villejuif市公园发生一起极端暴力砍人案，造成一人死亡，两人受伤。凶手逃到附近超市停车场，被警员击毙。

这名22岁的凶手名叫纳森-C（Nathan C），1月3日下午，他在巴黎南郊Villejuif市公园，持刀砍杀散步的游人，造成一名男子死亡，两名女子受伤。那名遇害男子56岁，是这个城市的居民，他在阻挡凶手砍杀自己妻子时被砍死。他的妻子颈部被割，伤势较重。另一名在公园内跑步的30岁女子背部受轻伤。

据94省检察官贝科（Laure Beccuau）在记者会上介绍，这名凶手2017年夏天皈依伊斯兰教。他在行凶过程中不断高喊“真主伟大”（Allah Akbar），并有选择地杀害非伊斯兰教人士：他最初放过一名游人，因为这人申明自己信奉伊斯兰教，并用阿拉伯语背了一段古兰经的经文。凶手放过这名伊斯兰教徒后，便扑向那对正在散步的夫妇行凶。

调查人员还发现，凶手的公寓是空的，留下了一封遗嘱…，还有其他的迹象显示，此凶生前走向伊斯兰极端化，而且在作案前，就准备好了最后的致命结局。

他行凶后在毗邻城市L'Haÿ-les-Roses一个超市的停车场，被前来干预的警员击毙。贝科检察官说，警官多次要求他放下屠刀未果，然后开枪。凶手留在现场的包中有被认为是激进伊斯兰教派萨拉非派的书籍。警方在他随身物品中发现了可证实他身份的证件。

最初，该案由案发地Villejuif市所属的94省Créteil检查院以谋杀和企图谋杀进行调查。但随着调查结果一点点透露出来，人们越来越相信该案与激进伊斯兰恐怖主义有关。尽管凶手的家人说他曾患精神病被证实。据法新社说，该凶从小患有神经病，曾多次被送到医院治疗，最后一次结束治疗，在2019年5月离开精神病院。