《查理周刊》遇袭5周年 法国纪念

今天1月7日是法国《查理周刊》遭伊斯兰极端份子血洗5周年。2015年1月7-9日，《查理周刊》遇袭和随后几起恐怖袭击共造成17人死亡。法国今天开始举行纪念活动，向这些遇难者致敬。

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今天上午11点，在巴黎11区尼古拉-爱泼特（Nicolas-Appert）街，讽刺画报《查理周刊》编辑部原址的楼下，法新社记者看到大约一百人集会举行纪念仪式，纪念5年前这一刻，查理周刊11人被恐怖份子杀害。

今天在巴黎另外两处地点也举行悼念仪式：一处是理查-雷诺阿（Richard-Lenoir）大道，警官中尉梅拉贝特（Ahmed-Merabet）5年前被血洗查理周刊的两名恐怖份子射杀的地方；另一处是巴黎万森纳门犹太人超市，5年前的1月9日圣战份子库里巴利在那里劫持人质，杀害了4名犹太人。

今天的纪念活动包括阅读纪念牌匾，敬献花环，静默。法国内政部长卡斯塔内，司法部长贝卢贝，巴黎市长伊达尔科等政界人士也参加了纪念仪式。

明天将在巴黎南郊蒙鲁日为女警官克拉丽萨-让-菲利普举行纪念活动。她在5年前的1月8日，被库里巴利杀害。

法国犹太机构代表理事会（Crif）定于周四1月9日晚组织纪念活动，悼念当年在犹太超市遇难的4人。

涉嫌向恐怖分子库瓦什兄弟和库里巴利提供后勤支持的14名嫌疑人将于2020年5月4日至7月10日在巴黎受审，由特别巡回法庭审理。

血洗查理周刊的库瓦什兄弟生在巴黎，是阿尔及利亚移民后代。他们因《查理周刊》刊登过讽刺伊斯兰先知穆罕默德的漫画而大肆屠杀。从当年现场录音可听到，两凶徒边开枪边呼喊“真主伟大”，“为穆哈默德报仇”。两人逃走两天后，在法国境内被警方击毙。

5年前的1月8-9日杀死女警官，劫持犹太超市，杀死4人的库里巴利，是非洲裔法国人，他是案底累累的轻罪犯，后来皈依了伊斯兰教。他在1月9日作案现场被击毙。

宗教极端份子野蛮血洗媒体的恶行，触碰到了民主社会最基本的言论自由价值观，震惊法国朝野，舆论一片哗然。

《查理周刊》本周二发行纪念号，以“新言论审查制度……新专制”谴责“现代洗脑”的领袖们。该周刊还将本期版面留给受害者的亲属发言，包括在那次袭击中丧生的该周刊漫画家沃林斯基的遗孀。

法国新闻台（Franceinfo）今晚将播出两场研讨会，题目分别是“图画，我们民主的晴雨表”和“记住过去，面向未来，查理周刊的今天”。