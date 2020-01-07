法国罢工第34天 工会提出一个“好主意” 政府和工会开始谈判

法国反退休改革罢工今天1月7日进入第34天。法国政府开始与主要工会之一，法国民主工联（CFDT），就退休改革展开谈判。总理菲利普表示，政府在多项问题上持开放立场，他呼吁大家各让一步，并指工会提出召开“退休资金会议”是个好主意。

广告 继续浏览后续

法国民主工联是一家倾向与政府谈判改革退休制度的工会，该工会原则上不反对退休改革，但要在辛苦行业优待方面与政府谈条件，要求政府将之前砍掉的4个行业重新纳入繁重类。此外，该工会坚决反对政府的“64岁门槛”制。这个门槛是要在保持62岁法定退休年龄前提下，以64岁划线，在此年龄之后的退休者可获奖励。

现在法国民主工联继续反对“64岁门槛”，但是该工会的主席洛朗-贝尔热（Laurent Berger）建议召开与政府退休体系平行的 “退休资金会议”。法总理对此作出积极回应，表示这个主意很好。据估计，工会这个退休资金会议大概涉及如何在政府退休体系之外，为特殊行业筹措退休资金。

法国总理菲利普和财长勒梅尔之前都表示，对民主工联提出召开退休资金会议感兴趣。总理菲利普展现开放态度。他今早在法国卢森堡台RTL表示，在很多问题上，他愿意敞开讨论协商。他呼吁各方为达成折衷方案退让一点。

全法铁路和巴黎公交系统罢工情况有缓，虽然法铁员工平均罢工率降到6.6%，但罢工者集中在司机当中，占比三分之一。所以交通运行远未恢复正常。尽管巴黎地铁今天全开门，但很多线路都只在上下班段高峰期有车。

此外，法国两家强硬的工会已宣布，他们要在炼油厂组织罢工。如果罢工付诸实施，法国加油站可能要出现油荒。