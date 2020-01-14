戛纳电影节首次由黑人导演担任评审团主席

法国戛纳国际电影节选择美国知名黑人导演斯派克·李（Spike Lee）担任2020年戛纳电影节（5月12-23日）评审团主席。他将是享有这一盛誉的首位黑人。

广告 继续浏览后续

62岁的美国导演斯派克·李（Spike Lee）被选定为2020年戛纳电影节评审团主席。这是戛纳电影节主半单位今天1月14日发布的消息。戛纳电影节上届评审团主席是墨西哥导演亚历杭德罗·伊纳里图（AlejandroIñarritu）。

据戛纳电影节发布的新闻稿，斯派克·李说：“当我接到电话，听到被要求担任2020年戛纳电影节评审团主席时，我简直不敢相信。我同时感到高兴，惊讶和自豪。”他还说，“很荣幸成为担任这一职责的第一名美国非洲侨民。”

斯派克·李是美国电影制作人、导演、编剧、演员。他1957年3月20日出生于美国亚特兰大，毕业于纽约大学。他在哥伦比亚大学与纽约大学教授电影。他的电影多讨论政治与社会议题，他本人时常出现在自己的电影里。据维基百科信息，他从1983年起开始“触电”，他拍摄，制作，或参与的电影，电视剧，纪录片，超过40部。

他根据一名黑人混进三K党的真实故事改编导演的电影《黑色党徒》，在2018年12月获旧金山影评人协会奖最佳导演，又在2019年2月25日获第91届美国奥斯卡金像奖最佳改编剧本。