玛丽莲勒庞打响2022法国总统大选头一枪

法国极右政党国民联盟党领袖玛丽莲勒庞正式确定竞选2022年法国总统。玛丽莲勒庞民意今年以来上窜迅速，成为法国第二大党，人气与支持度直逼甚超过所有党派领袖，舆论指问鼎总统宝座应该是指日可待虽然有夸张，但下届总统候选举选人中，玛丽莲勒庞是实力派，傲视群雄是不争事实。玛丽莲勒庞本人说，她每天早上镜前拷问，你肩担更重要责任准备好了吗。

广告 继续浏览后续

据世界报报道说，玛丽莲勒庞坚定回答说，她准备好了。玛丽莲勒庞是在该党新年新闻界团拜会议上，正式表态，准备好将竞选下届总统。

玛丽莲勒庞指，她不是一时冲动，而是深思熟虑。她并说，竞选总统不是头脑发热，而是要静心并精心运筹帷幄。

玛丽莲勒庞接替她的父亲马利勒庞，一直担任国民联盟党主席，该党前身叫国民阵线，改组后经历党内重组，目前获得党内绝对的权利与支持。该党前领袖菲利波分裂出党，并自组新党，而玛丽莲勒庞的侄女，马里昂，也自该党分离，反而给玛丽莲勒庞留下绝对的无阻挡空间。世界报说，该党内没有人能够向玛丽莲勒庞发起挑战。

不过，据分析，法国政治目前多变，黄背心以及反对退休制度改革，冲洗了法国政治生态。玛丽莲勒庞的国民联盟党在上述运动中立场模糊，难以长期获得选民支持。

国民联盟党以及前身国民阵线从人人喊打的魔鬼形象般的政党，变为今天媒体座上宾的政党，经历了天翻地覆的变化，也见证了法国政治的变化。