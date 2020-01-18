马克龙昨夜被"围城" 多名媒体人剧院泄漏踪迹呼唤抗议

图为法国反对退休改革计划示威者2020年1月17日晚在巴黎北方佳肴剧院前抗议马克龙

法国总统马克龙与第一夫人昨晚在巴黎北部剧院"北方佳肴"观看剧目"苍蝇"，席间遭同席观戏记者网络交流平台发文，举报马克龙行踪，并呼唤抗议者起来堵场示威。多名媒体人争讼为第一举报总统行踪有功者。数十名反对政府退休改革计划的示威者赶来在剧院前抗议，一度试图冲击警卫要进入剧院。警方与爱丽舍宫曾短暂传唤发文呼唤抗议的记者。消息没有提及曝料总统踪迹以及鼓动抗议的记者所属媒体细节。

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据世界报消息说，马克龙总统昨天晚上一度遭到围攻。反对退休改革示威者被剧场中同席观剧的记者泄密召唤紧急前来示威者抗议。示威者试图冲击剧院，数名总统保镖抵挡，后被也是紧急赶来救驾的警员支援，才得以保证剧院安全。

多名剧院观剧的人，包括媒体人涉嫌在推特紧急曝料马克龙的行踪，呼唤抗议在赶来剧院前示威。

示威出现激烈冲撞。不过世界报没有提及示威者是否与警方有冲突。

根据费加罗报消息，马克龙也受到场内的人士抗议。

但马克龙在剧场平息骚动后坚持看完了剧目。该剧名为苍蝇。剧院"北方佳肴"在巴黎稍北部。

从四处赶来示威的人均因推特等网络平台消息呼唤前来示威，有多人表示要给马克龙颜色看看。

马克龙稍早因受黄背心抗议人士暴力人身威胁，其警卫不敢掉以轻心。

曝料媒体人因反对政府改革计划立场标榜著名而曝料总统行踪鼓动抗议，引发争议与关注。

警方昨天当夜短暂留问发文记者。世界报说，爱丽舍宫也传唤了涉案记者。

不过，示威者得知他们的记者战友遭警方问话消息后，四处呼发推文，呼吁示威者多多前往救难。