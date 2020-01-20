巴黎圆厅饭店遭火烧 马克龙慰问或惹怨

法国巴黎巴纳斯高地街区著名圆厅饭店刚刚过去的周末疑遭纵火，损失惨重。火灾调查虽然没有定案，但线索指向故意纵火犯罪。根据没有证实的分析，该人为火灾可能与饭店与法国总统马克龙关系亲近有关。法国陷入因政府推出的退休制度改革计划引发的争议和抗议风潮，示威显示激烈趋势。

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据消息报道，圆厅饭店失火于上个星期六凌晨深夜发生。火灾消息迅速传遍全国。该饭店本是因艺术家，演艺界及知识分子经常光顾而知名，更因为马克龙竞选总统首轮获胜进入第二轮，在此宴请竞选团队与近友而与马克龙挂上政治联系符号。

有批评指马克龙是富人总统，连选择饭店庆功都选择豪华饭店，与萨科齐的当选总统后堂而皇之在富凯饭店摆宴毫无二致。

有消息透露，马克龙是该饭店常客，任职奥朗德总统府顾问和部长，以及竞选期间，经常在圆厅饭店预订生菜送餐。

没有确定消息指控圆厅饭店的火灾与此有关联。但没有确定与证实的分析暗示，法国社会运动示威对马克龙有激烈反对甚至怨恨。

据圆厅饭店东家说，马克龙得知火灾消息数小时后，就打电话慰问，并表示支持店里的每一位员工。

店老板说，马克龙打电话有安慰作用，总统是诚恳的，绝不是陈词滥调或敷衍了事。马克龙对店里每一位工作人员都认识友好，因此，总统的安慰也是针对全体的。

不过，据网络批评说，马克龙的安慰可能进一步让圆厅饭店被指责是富人聚会地，与马克龙有脱不掉的干系。