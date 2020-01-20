法国总统马克龙周五前往位于巴黎北部的《城北轻剧院》观看戏剧《苍蝇》，消息被网民披露在社交网站之后，数十名抗议者随即汇聚在剧院门口，有人试图冲进剧院内部，马克龙最终不得不在警方高度保护下，在抗议者的嘘声中提前离开剧院。请点击视频观看现场！

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在各大医院的急诊所连续罢工多个月之后，全国一千个专科主任宣布辞职，抗议政府法国多届政府对公营医疗部门长期财政紧缩政策，马克龙政府的退休制度改革方案对公营医院的医生与护士来说是雪上加霜。听听他们怎么说！

在去年圣诞节前夕巴黎芭蕾舞演员在巴黎歌剧院门前翩翩起舞抗议政府退休制度改革忽视他们特殊的工作待遇之后，巴黎歌剧院乐队和合唱团的员工1月18日下午在歌剧院目前举办义演，表达他们对政府改革方案的反对。有小提琴手在现场表示，法国之所以同别的国家相对比拥有优越的退休制度，那是他们的上一代人和上上一代人冒着被打死打伤的风险在街头示威抗议之后而获得的，并不是政府的施舍。

视频 ： 法国示威抗议图集：马克龙看戏被嘘 法国人的抗议艺术

特注： 视频中歌剧院马赛曲演奏部分来自法国二十分钟报记者Romain Lescurieux 的推特账户： https://twitter.com/RLescurieux