欧美贸易战 数字税马克龙与特朗普暂休战

法国和美国就数字税分歧达成休战，至少暂时避免了围绕这一问题的贸易战。此前法国对Google母公司Alphabet等科技巨头开征数字税。作为回报，美方也将把报复性关税推迟到今年年底。

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据路透社消息，马克龙和特朗普宣布在数字税争端上休战。法国总统马克龙周一表示，他与美国总统特朗普就巴黎计划的数字税进行了“很好的讨论”，并称两国将合作以避免加征关税。

法国外交消息人士表示，马克龙和特朗普同意在2020年底之前避免进行可能的关税战，在这期间将在经济合作暨发展组织(OECD)就数字税继续进行磋商。据消息说，“他们同意在年底前提供机会试着磋商，”消息人士表示。“在这期间，不会有后续的关税。”

法国在7月时决定，法国3%的数字税适用于那些在法国境内的数字服务收入超过2,500万欧元和在全球数字服务收入超过7.5亿欧元的公司。作为回应，美国总统特朗普威胁，对法国香槟、手提包等价值24亿美元的产品征收最高100%的惩罚性关税。

法国当局一再表示，任何在OECD内达成的国际数字税协议将会立即取代法国的数字税。

而白宫周一表示，特朗普和马克龙同意就数字服务税完成成功的磋商是重要的。

据华尔街日报今天报道说，法国和美国就数字税分歧达成休战，至少暂时避免了围绕这一问题的贸易战。此前法国对Google母公司Alphabet等科技巨头开征数字税。

报道称，根据美国和法国官员透露，法国总统马克龙(Emmanuel Macron)周日致电美国总统特朗普(Donald Trump)，寻求化解关税威胁的途径，同时二人也在着手就数字税问题磋商一份更广泛的协议。美方一位官员表示，作为休战协议的一部分，马克龙同意将去年法国对大型科技公司征收的数字税推迟到今年年底。这名官员表示，作为回报，美方也将把报复性关税推迟到今年年底。