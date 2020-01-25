法国总统马克龙会见瓜伊多

据法新社报道，法国总统马克龙在爱丽舍宫会见了委内瑞拉反对派领导人胡安·瓜伊多。马克龙在推特上发文说，法国支持尽快在委内瑞拉举行自由与透明的总统选举。瓜伊多周六在接受法国媒体采访时称，“我们得到了法国总统的坚定支持”。瓜伊多正在争取欧盟制裁马杜罗政府。

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一年前，担任委内瑞拉国会议长的瓜伊多宣布自己为总统，瓜伊多得到美国和其它五十多个国家的承认。美国国务卿蓬佩奥本周一在哥伦比亚波哥大与瓜伊多举行了会面，表示美国将更有力地支持瓜伊多。瓜伊多随后赴英国与英国政府官员见面，22日与欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利会面。博雷利本周早些时候说，欧盟正在考虑是否对委内瑞拉政府追加制裁。

非政府组织“委内瑞拉社会冲突观察” 24日公布年度报告指出，在委内瑞拉仍正在进行的权力斗争中，去年的抗议活动总共造成67人丧生，其中59人是死于执法人员和支持总统马杜罗的武装公民团体之手。

马杜罗仍获得委内瑞拉军方的支持，而国际上也有中国、俄罗斯、古巴的力挺。委内瑞拉的经济和政治危机也引爆了拉丁美洲史上最大的逃难潮，至今已有超过450万委内瑞拉人逃离家园。

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