法国防传染:出现症状拨打15等人来处理 切勿自己出门

法国昨晚1月24日宣布发现3例武汉新冠病毒携带者。法国防止烈性传染的规矩是：一旦出现症状，病患切勿出门看医生，呆在家中拨打急救电话15，等待防传染的专门人员前来处理。

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法国卫生部长布赞昨晚重申，“对于从中国返回的旅行者来说，时刻保持警惕最重要，只要有呼吸问题或发烧，哪怕只是一点点迹象，就必须拨急救中心电话15，而不要去急诊室看病。”防止增加病毒传染扩散。

法国对中国武汉肺炎的关注度，在1月21日突然升高：当时传出一名武汉发热女子用退烧药降温，成功进入法国，并晒出在法国里昂吃大餐的照片。然而，昨晚法国卫生部长布赞宣布发现3例武汉新冠病毒阳性病例却不包括那名女子。据介绍，那名女子被中国驻法大使馆找到后，被大使馆要求拨打电话15。法国卫生部长昨天警告称，法国很可能还将有更多武汉新冠病毒病例。

武汉新冠病毒的快速变异和传播，应该跟人与人的频密接触，以及大家没有防护措施有关。传染病，特别是通过呼吸传播的烈性冠状病毒，最初寄生在野生动物体内，对人类没有威胁，但是专家指出，它在改变宿主后，可以变异，不但变得适应人体，可以通过呼吸人传人，而且还可能越变毒性越大。俗话说，万物一体，应对病毒的传播需要人人小心翼翼，强化各种防护措施。

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