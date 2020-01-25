法国3例新冠病毒患者都来自武汉

法国当局1月24日宣布确诊3例武汉新冠病毒肺炎，其中一人在波尔多住院，另2人在巴黎医院隔离。在他们3人当中，1位曾在武汉逗留，另2位是来自武汉的夫妻，似乎不包括那名用退烧药混过安检进入法国的武汉女子....

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法国卫生部长布赞（Agnès Buzyn）1月24日晚间宣布这个消息时表示，法国发现的早，可能因为拥有快速识别病毒的检测手段。她还说，法国当局正在追踪这些冠状病毒最近接触过的人。据巴黎人报今天说，这三名感染者都是刚从中国来的。

在波尔多大学医院隔离的那名48岁的患者是做葡萄酒生意的华裔法籍男子。他今年1月22日从中国出差返回后，因发热咳嗽，去了医生急救中心（SOS Médecins）。他起初告诉医生自己从荷兰过来，又补充说，也在武汉逗留过。医生一听武汉，立即带上口罩，叫来急救车，将他送到Pellegrin医院传染病科。测验结果显示他携带新冠病毒呈阳性。法国卫生部长布赞说，这位病患目前状况不错。

波尔多市长弗洛里安（Nicolas Florian）今天25日表示，已联系到他回法国后接触过的10-15多人。要求这些人每天在家测量几次体温，一旦出现症状，就在家拨打电话15，等待专业防传染医护人员前来处理。

据法国星期日报说，这位新冠病毒感染者返回法国后，从巴黎乘法航飞往波尔多。法航保证很快对外公布打算如何联系该航班的乘客。

另两位被检测出新冠病毒阳性的人是一对来自武汉的夫妻，31岁和30岁。他们在巴黎18区的比莎医院接受治疗。这座医院拥有顶尖的病毒学机构REB（传染病和热带病生物风险科）。据比莎医院传染病科主任Yazdan Yazdanpanah说，这两名武汉患者1月18日到法国后即出现症状，他们自己拨打了急救电话15，目前他们状况还好，要在将在医院隔离到病情没有任何疑点才能出院。

法国卫生部长布赞周五晚间表示，法国很可能还会有其他新冠病毒感染者出现。最重要的是发现要快。她还说：“我们正在重建这些患者的病史，以便与他们相遇过的人取得联系。”

法国巴黎公立医院集团AP-HP激活一个危机处理部门，立即对这些病例进行了深入的流行病学调查”。

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