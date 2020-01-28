法国国防部长呼吁美国维持在非洲的军事部署

法国国防部长帕利呼吁美国继续维持在非洲的军事部署，不要从当地撤军。帕利星期一在华盛顿与美国国防部长埃斯珀会谈后表示，“美国的支持对我们在非洲的行动至关重要，削减美军在那里的部署会严重限制我们打击恐怖主义的力度”。

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法国目前在非洲部署了4500名军人，重点是打击恐怖分子。帕利说，她希望继续与埃斯珀磋商，以达至一个适当的方案。据美国之音报道，五角大楼正在评估美军非洲司令部肩负的使命。以便将更多的资源派往印太地区，应对中国和俄罗斯的安全挑战。对美军非洲司令部的评估可能导致五角大楼削减美军在非洲的部署。这令法国国防部长帕利感到不安。

美军目前在非洲部署了大约6000名军人。面对法国的请求，埃斯珀没有明确表示不会缩减美军在非洲的部署。他说：“现在该是其他欧洲盟国提供支持的时候，那会弥补我们在考虑下一步非洲行动时可能作出的变化。”“我们当务之急是实施国家国防战略，这意味着我们将聚焦大国竞争，也就是与中国、与俄罗斯的竞争。为了实施这项战略，我采取相关行动的目的是要部署在全球各地的美军腾出时间、经费和人力资源，好让我将资源转派到主要战区，或者将美军召回本国以便提升战备能力。”

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