法参议院拒进行提高体外受精成功率科学实验 谴优生主义

右翼占了多数席位的法国参议院于1月28日晚上反对在植入前筛查染色体异常的实验，以提高体外受精的成功率，某些议员批评该方法涉及“优生主义进程”。

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法国参议院拒绝进行提高体外受精成功率的实验，某些议员批评这是：优生学主义。参议院的一个特别委员会已授权在实验的基础上筛查染色体异常， 某些参议员谴责这是“优生主义进程”。

具有右翼多数席位的法国参议院于1月28日晚上，反对在植入前筛查染色体异常的实验，以提高体外受精的成功率的提案，并指出这个方法涉及“优生学方法”。这是共和国党（LR）的参议员主席赫塔伊欧（Retailleau）的提议。

法国参议院的负责审查生物伦理法案的特别委员会过去曾经批准，已在试验基础上授权对患有流产或IVF失败史的女性进行DPI-A筛查。 开会期间，参议院在政府的建议下以181票对123票删除了该规定。

赫塔伊欧说：“很显然，我们在走一项优生步伐：这涉及到是对胚胎进行清理分选并消除那些不正常胚胎的问题”，他还特别提到了唐氏综合症。

成员大部分共产党的政党CRCE的代表 塞西尔·库基尔曼（ Cukierman）说：“我们不要以科学允许的名义寻求标准化明天的社会。”另外，这份报告的共同撰写人LR党的科琳·英伯特（Corinne Imbert ）也对参议院的这项辩论集中于唐氏综合症而感到遗憾。她保证说：“除了给夫妇更多的机会生孩子以外，决不是根据标准进行分类的问题。”

法国卫生部长布赞肯定参议院的这项否决，她表示，这种技术的有效性“远未得到证实”； 她还补充说：“仍我们有时间对此议题进行研究。”

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