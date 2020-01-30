法国的亚洲社区因新型冠状病毒受到责难

法国年轻华人协会指出自从中国发生新型冠状病毒疫情以来，法国的亚洲社区遭到的“普遍歧视”。在社交网络上，网络用户用“我不是病毒”（Je Ne Suis Pas Un Virus）的标签表达愤慨之情。

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“祝亚洲血统的人好运，人类的荒谬是目前无法消除的最大病毒。”这是一位法国亚裔网友的话，揭开了因为新型冠状病毒疫情，在法国的亚洲人受到的侮辱。

在公交上或是在学校里，反华态度或言论再次浮出水面。即便有时是以一种开玩笑的口吻，一位中国血统的高中生在自己的学校里注意到其他同学经常会这样说：“别来找我们，您会传染我们的”，高中生表示：事实上（病毒传染）只是来自中国某些地区的中国人。此外，还有一些人比较敏感，所以他们对此非常不满意。

一位柬埔寨裔的14岁女中学生就是这种情况，她已经不再和一位朋友讲话了。 她表示 :“我有一位朋友告诉我说，他不想再和我在一起玩了，因为我是中国人，尽管我不是中国人。我没回答他，就直接走了。”

另一位女中学生讲述了一位同学遭到的屈辱。““我个人没有遇到过这种情况，是我认识一个女孩，她告诉我的，在地铁乘车时，她找到座位坐下后，周围的乘客就开始站起来走开了，因为她是中国人，所以要远离她。女中学生表示：对于亚洲人来说，知道有些人仅仅因为他们是亚洲人就走开了，并认为他们就是病毒，而他们并不是。”

据法国青年华人协会称，新型冠状病毒疫情已经引起了歧视亚洲种族主义的上升，对此应予以谴责，并更坚决地予以打击。

这家协会在自己的推特账号上，上传了一段视频。一位带着行李的亚洲女性，坐在地铁的车厢里正在看手机，视频镜头一转，她对面坐着的两位乘客，将自己的围巾拉得高高的，挡在口鼻之上，视频配的标题是：停止心理作用，请对亚洲社会保持清醒和尊重。#JeNeSuisPasUnVirus #CoronaVirus #StopAuxAmalgames (网络标签：我不是病毒、新型冠状病毒、停止混淆）

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