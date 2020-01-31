法国新冠病毒第六例:给中国人看过病的医生

法国一名曾给中国病患看病的医生,昨天1月30日被确诊感染武汉新冠病毒。这是法国境内首例人传人病例。法国卫生部发言人所罗门日前表示，这名医生目前情况稳定。

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这名法国医生的年龄和其他情况没有被透露，只知道他是开诊所行医的自由职业者。前不久他曾为一名中国人看过病。这名中国人随后返回中国，然后被确诊感染了新冠病毒武汉肺炎。

据法国卫生总局(DGS)告诉法新社，法国第六个感染病例是法国境内首例人传人病例。不过在法国之前，人传人病例已在越南，德国，日本，美国出现。

此外，法国第五例新冠病毒肺炎是1月23日抵达法国的一名80岁中国人。这位老人家，住在武汉以北400公里。他1月28日被确诊感染了新冠病毒。之前在1月25日，他曾去过欧洲蓬皮杜医院看急诊。他那时只发烧，没有呼吸问题。直到28日出现呼吸困难，他才被确诊感染了武汉新冠病毒。不排除蓬皮杜医院急诊科可能有医护人员或其他人被感染。这位老人目前病情比较严重。

法国第四例新冠病毒肺炎患者是80岁老人的女儿，50岁。她在父亲确诊的次日也被确认感染新冠病毒。目前还不清楚她是在到法国之前感染了新冠病毒，还是在法国被其父传染。

之前法国第三例和第二例新冠病毒感染者是1月18日抵达法国的一对武汉夫妻。他们分别31岁和30岁。刚到法国就出现症状。拨打急救电话15后被巴黎比莎医院收治隔离。男患者情况较重，目前在重症监护中心。该医院拥有顶尖的传染科。

法国第一个武汉新冠病毒病例是波尔多一位48岁的法籍华人，他1月22日从中国返回法国，次日发烧咳嗽去急救医院看病，当医生听说他曾在武汉短暂逗留，立即采取防护措施，将他送进波尔大学医院隔离治疗。

中国官方今天1月31日发布的统计显示，武汉新冠病毒在中国内地造成死亡人数升至213人，感染者超1万人。

世卫组织（WHO）1月30日宣布将武汉疫情定性为“国际关注公共卫生紧急事件。”而之前一星期，世卫组织在激烈辩论后，未能作出上述决定。据法国《世界报》引述世卫组织内部消息透露，中国代表向世卫组织施压，阻止世卫组织将武汉肺炎定性为“国际关注公共卫生紧急事件”。

有分析认为，1月27日世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）去北京与习近平交涉后，世卫组织1月30日再次召开紧急会议，然后才宣布：武汉新冠病毒肺炎疫情构成“国际关注公共卫生紧急事件”（PHEIC）。

世卫组织秘书长谭德塞同时表示：“这一决定并不限制有关中国的旅行和人员交流和经贸来往。但意大利立即暂停了往返中国的航班。法国决定减少中国航班。但是法航一名飞行员今天向法国古典音乐台新闻节目表示法国也应该停飞中国，因飞机舱内容易传染，如果没有专业处理，戴口罩不太有效。

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