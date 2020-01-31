马克龙笑纳反警暴漫画礼物撑表达自由

法国总统马克龙30日到访刚刚开幕的安古兰漫画节。期间，一漫画家赠送明显影射警察暴力图案的T恤衫。马克龙微笑着接受赠品的照片立即在网络上疯传，并引发警察工会抗议。但马克龙就此表示，他不赞同"警察暴力"的说法，但作为总统，他必须捍卫创作自由和表达自由。

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马克龙是自密特朗总统之后，首位前往一年一度的安古兰漫画节的法国总统。马克龙此行本意是为漫画这门“伟大的艺术”鼓而呼。结果他此行最引人注目的事件是在与漫画作家午餐座谈时，意外地接到漫画家Jul赠送的一件漫画T恤衫礼物。

T恤衫上的核心图案是作为安古兰漫画节奖标志的动物图形，但动物的眼睛贴着纱布，并有血迹。图案下方写着“LBD 2020"。字母LBD是法国警方防卫使用的闪光球发射器的缩写。法国2018年底爆发黄背心抗议活动以来，警方使用该发射器，导致多人眼部受伤，不断引发法国社会对警方暴力的批评。

漫画家Jul将马克龙微笑着手持该T恤衫礼物与他的合影照片发送到社交媒体平台，立即引发舆论风波，尤其在警方引起反弹。三家最大的警察工会纷纷表示抗议，认为这是在当前混乱局面中的最糟糕信号。而在这种混乱局面中，警察与武警是共和国最后的堡垒。

马克龙本人此后面对媒体提问表示，他不赞同”警察暴力“的说法，暴力首先来自社会。但是作为总统，他必须捍卫创作自由，表达自由，这也包括作家通过作品表达他并不赞同的观点的自由。

向马克龙赠送T恤衫的漫画家Jul后来透露，在总统与漫画作家午餐座谈活动中，他与马克龙曾长时间讨论警察暴力问题。

法国总统马克龙2020年1月30日，在安古兰漫画节上，与赠送他反警暴漫画T恤衫的漫画家合影。 网络图片

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