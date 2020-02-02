法新社消息，法国国防部部长帕利周日宣布，法国将向北非萨赫勒地区增派600军人，以加强Barkhane反恐军事行动的能力，使有关的军队人数增加到5100人。帕利在一份声明中指出，新增加的军人将部署在马里，布基纳法索以及尼日尔三国之间的边界地带。

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法国总统马克龙上个月在与西非萨赫勒地区布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔等5国领导人举行峰会时承诺将加强协助西非国家打击恐怖主义。马克龙并表示希望说服美国总统特朗普维持美国在非洲驻军。目前约有4500名法军在西非地区驻守，但安全状况近日正逐渐恶化。与盖达组织和伊斯兰国有关联的武装份子势力正在扩张，使得西非国家政府无法治理大片的领土，并引发种族暴力，特别是马里和布吉纳法索。

萨赫勒是非洲北部撒哈拉沙漠和中部苏丹草原之间一条长度5400公里以上、最宽1000公里的地带，从非洲以西的大西洋伸延到东部的衣索比亚高原。法国自2014年中旬以来发起Barkhane反恐军事行动。去年11月25日晚间，法国两架军用直升机在西非马里对抗圣战组织的军事行动中不幸发生事故性碰撞，造成13名法国军人殉职。

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