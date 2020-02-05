新冠病毒：法国卫生部门与法国中国人协会呼吁歧视亚裔族群

随着武汉新冠病毒在全球的蔓延，各国对亚洲族群的歧视也日益彰显，有在法国入学的中国移民的子女在学校被同学戏称为是“冠状病毒”。多位亚裔居民在社交平台披露自己受到歧视性的言论攻击。巴黎中餐馆与亚洲超市的顾客的人数也大幅度下降。一位在巴黎美丽城的中餐馆老板表示他的营业额至少下降了30%。

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为了缓解亚裔族群面临的社会压力，法国卫生部巴黎大区分署，法国国家科研中心社会移民研究中心，与法国多家非政府组织近日发表联合声明，声明的标题是：新冠病毒：偏见并不能躲过病毒。呼吁法国民众不要因为新冠病毒而歧视亚洲移民。

参与此一活动的法国国家科研中心社会学研究员王思萌女士向法广介绍了她发出上述呼吁的初衷：“作为一个生活在这边的普通华人我确实也感同身受，感觉别人看我们的眼光出现了变化，我们因此和法国巴黎大区的卫生部门联合发表了共同声明，声明叫做：新冠病毒：偏见并不能躲过病毒。因为新冠病毒把各种歧视似乎都放大了，这并不是说以前就没有歧视，但是，这种歧视目前被扩大了。这是因为病毒可能会威胁生命，大家都首先要自保。我觉得这似乎就触及了人性的底线。人们会突然发现，尤其是在社交网站，我们经常能够看到一些亚洲人讲述他们遭受歧视的经历。比如说，有亚裔法国人走在街上，突然也遇到别人骂他是“冠状病毒”，这个人其实特别无辜，因为他虽然是亚裔，但是不见得就是中国人，不见得与中国有任何关系。而且即使是华裔法国人，也可能从未去过中国，与病毒没有任何关联。所以，这就十分夸张。我们认为由于病毒疫情的蔓延，所有针对华人，亚裔人的歧视都被扩张，所以，我们呼吁普通法国人不要对华人甚至亚洲人产生抵触情绪，这就是我们为什么要同法国公共健康卫生部门一起合作发表这一共同声明，声明针对的首要对象当然是法国的普通民众。”

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