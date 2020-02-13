法国再有一名新冠肺炎感染者痊愈出院

法国卫生部2月13日星期四证实，48岁的原籍中国的波尔多患者当天痊愈出院。在这名波尔多患者之前，在巴黎比莎医院住院接受治疗的来自武汉的一对华人夫妻于星期三康复出院，这两名痊愈的患者的年龄分别是31岁和30岁。

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法国卫生部周四晚间证实，自1月23日起在波尔多Pellegrin大学医院住院治疗的48岁波尔多新冠肺炎患者已经痊愈，并已经于当天出院。

法国卫生总局局长杰罗姆.萨洛蒙（Jérôme Salomon）周四晚间在新闻发布会上表示说：“现在，我们已经有三名新冠肺炎患者康复，因为在波尔多住院治疗的那名病人今天痊愈出院。”

法国卫生总局局长同时表示，法国仍有8例确诊病例在住院治疗，其中包括巴黎比莎（Bichat）医院的一名老人，他的病情严重，还没有脱离危险。

在此之前，48岁的华裔波尔多新冠肺炎患者周四告诉法新社说，他不再是“病毒的携带者”。他在一封电子邮件中写道，“我证实，在经过一系列的检测后，今天我已经从波尔多大学医院出院，所有的检测结果均为阴性，确认了我不再是这一病毒的携带者。”

他补充说，“经过三周的住院和治疗，我要感谢医疗团队的护理质量和效率。我现在要让自己休息几天，并就此只做这一个评论。感谢您的尊重，并请求您让我匿名。”

在这名波尔多患者之前，在巴黎比莎医院住院接受治疗的来自武汉的一对华人夫妻于星期三康复出院，这两名痊愈的患者的年龄分别是31岁和30岁。法国卫生总局局长杰罗姆.萨洛蒙星期三表示，这两名患者对治疗感到满意，带着笑容离开了医院。

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