暧昧视频流出 执政党巴黎市长参选人格里沃宣布退选

法新社报道称，法国总统马克龙力挺，代表执政党“共和国前进党”竞逐巴黎市长宝座的前政府发言人本杰明·格里沃（Benjamin Griveaux），在一段暧昧视频播出后，基于保护亲人的理由，在情人节（2月14日）这一天，他宣布退出竞选。

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报道引述格里沃在法新社总部预先录制好的视频声明中说：“无情的袭击（...）之后，我决定撤回参加巴黎市政选举的候选人资格。这个决定使我付出了代价，但您会理解，我的重点十分明确：首先就是我的家人！”



此前周三晚上，一个网站发布了一段私密视频及给一位女子的暧昧讯息，并称这些事来自前政府发言人。视频随后在社交网络上传播开来。格里沃在简短而庄严的声明中写道：“当我宣布参选巴黎市长后，我体会到了政治斗争的严峻性。”他继续说：“一年多来，我和我的家人遭到匿名诽谤性的谣言、谎言袭击；秘密私人谈话的曝光以及死亡威胁。这股洪流不仅影响了我，最重要的是伤害了我的亲人。但这些似乎还不够，昨天，又跨过了一个新阶段。一个网站和社交网络转发了卑鄙的攻击，危害了我的隐私。我的家人不应该得到这些，任何人也都不应该受到这种暴力。就我而言，在内心深处面对所有打击时，我还不准备更多地暴露自己和家人。太过分了。”



格里沃在录制同时告诉法新社：他在周四傍晚与马克龙总统会面，总统对他说：“无论他的决定如何”都会支持，并请他保护好自己。



另一方面，俄罗斯艺术家和激进主义者皮奥特·帕夫伦斯基声称，已将格里沃的私密视频发布给《解放报》。



格里沃曾就读于法国高等商学院（HEC）、巴黎政治学院，和总统马克龙同为77年生人，只比总统小几天。在马克龙竞选期间，格里沃曾任其竞选发言人，也是“前进！”运动最早支持者之一。



若是按照《费加罗报》一月底所公布民调，支持率最高的巴黎市长候选人是现任市长伊达尔戈（23%），第二名是前部长达蒂（Rachida Dati），格里沃则排在第三（16%）。而坚持参选后遭执政党除名的数学家维拉尼在第五位（10%），比绿党的贝利亚尔（David Belliard，14.5%）还要靠后。



一月底，法新社也曾援引法国前进党一位匿名的高层人士称，这一局马克龙没有玩好，维拉尼的分裂只有损失，有害无利，导致候选人、执政党和马克龙本人三败俱伤的后果。

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