法国的12例新冠病毒患者中，仍住院的现只有6人

新上任的法国卫生部长奥利维耶·维兰（Olivier Véran）星期一拜访了仍在巴黎比莎（Bichat）医院住院的一名新冠肺炎患者。之后，法国卫生部长表示，就在法国确认的12例新冠病毒感染者，目前仍然在住院的病例只有6人。

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星期天晚上刚刚被任命为法国卫生部长的奥利维耶·维兰说，一名孩子在痊愈后已经离开格勒诺布尔的大学医院，因此，目前仍然在住院的患者是6人。

这名孩子是在阿尔卑斯山的一个小木屋里因接触从新加坡返回的同胞而感染新冠病毒的6名英国人中的一人，因此，目前仍然在法国住院的6名新冠病例，分别是在里昂地区住院的5名英国人，以及在巴黎比莎（Bichat）医院住院的今年50岁的华人女性，这名华人女性的父亲.今年80岁的中国游客上星期五晚上因新冠肺炎不治而在巴黎过世。

法国新任卫生部长说：这名华人女性的状况良好，她已经康复，检测表明，她不再具有传染性，完全可以估计她很快就会出院。”

另外，2月18日星期二，法国卫生部将召集法国卫生领域的各方代表，商讨万一法国发生疫情该如何应对。

法国新任卫生部长说： 今天在我们国家，疫情是受控制的，但在某些国家或地区，每天仍然有大量新病例出现，（...），我们必须做好准备，以防万一。

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