新冠病毒：法国赛诺菲将与美国卫生部合作开发疫苗

法国制药集团赛诺菲（Sanofi）星期二宣布，它将与美国卫生部合作，开发针对新冠病毒的疫苗。赛诺菲集团在一份声明中说，赛诺菲将使用其基因重组技术，以便加速潜在疫苗的开发。

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赛诺菲集团执行副总裁兼赛诺菲巴斯德(Sanofi Pasteur)疫苗公司负责人戴维·洛伊（David Loew）在一次电话会议上表示，他估计可以在“不到六个月的时间内”获得候选疫苗，并有可能在“大约一年到一年半的时间里进入临床试验”。

至于和美国卫生部合作开发疫苗，戴维·洛伊（David Loew）解释说，赛诺菲与美国卫生部下属的生物医学高级研究开发当局（Barda）的合作协议是赛诺菲与该机构长期合作伙伴框架下的一个内容。

戴维·洛伊没有就赛诺菲在该项目的投资提供细节。他说，赛诺菲将为美国的生物医学高级研究开发当局生产由这一美国机构 所资助的研究批次。

赛诺菲解释说，针对萨斯研制的候选疫苗，曾经在动物身上进行过非临床研究，显示有部分的保护作用。这项研究由赛诺菲于2017年收购的“蛋白质科学”疫苗公司（Protein Sciences）所进行。

赛诺菲将在这一基础上深化研究，以便开发出可以预防新冠病毒的疫苗。

赛诺菲认为，这一基础给赛诺菲快速开发针对新冠病毒（Covid-19）的疫苗提供了领先优势。

戴维·洛伊还补充说，赛诺菲作为一个全球性的集团，有能力“在世界任何地方进行临床试验”，并拥有“已经存在的大规模生产平台”。



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