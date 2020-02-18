法国CSA褒扬公视女总裁成绩佳 或助其角逐合并后唯一国家视听集团主席

法国最高视听委员会(CSA)对现任法国公共电视集团(France Télévisions)总裁埃尔诺特女士(Delphine Ernotte)的工作总成绩表示满意。这项宣布的时间可说敏感，因按计划，几周后，法国政府将针对未来创设的一个经合并整合后唯一公共视听集团的新总裁人选进行甄选，埃尔诺特有意竞争这个新总裁职位。

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这项总成绩好评也是某些人所期待的，因几周后，法国政府将针对未来创设的一个经合并整合后唯一公共视听集团的新总裁人选进行公开报名并遴选工作，埃尔诺特女士有意竞争这个新总裁职位。

法国最高视听委员会17日可说择机宣布对埃尔诺特总裁4年来业绩的满意；虽然该委员会在公布这份200页的报告中还是强调：尚有几点应该改进。几周后，最高视听委员会就要发出公共电视新集团新老板人选征召角逐通告。

埃尔特诺子2015年起担任法国公共电视集团总裁以来，就一直表示希望自己能继续担任这个职位。但她将不是唯一一位竞争者；而且在视听草案的框架下，将必须创设一个经合并整个法国国家单一的公共视听总集团，未来其总裁任期将缩减至2年多一点。目前其他潜在的竞争者还有RTL前老板Christopher Baldelli, 另外还有长期担任电视第六台M6电视频道董事会主席Nicolas de Tavernost。

法国最高视听委员会在法国公共视听法律进入执行阶段之前，它此次也将是最后一次负责法国公共电视集团老板的遴选任命；该委员会已开始钟情于把不同频道的编辑工作予以分类，例如法国电视第二台France2如同一个法国的全国性联盟频道，法国电视第三台France 3再度定性为注重地方新闻的频道，更多制作大区节目。法国电视第五台France 5从今起定标身份如同《知与识的频道》。至于法国电视第四台 France 4，在2017年迈入年轻人与家庭节目的制作。

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