加缪好友 新观察家创始人丹尼尔逝世

法国著名期刊『新观察家』创始人、加缪生前好友，记者、作家吉恩.丹尼尔 (Jean Daniel) 周三晚间逝世，终年99岁。

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噩耗传出后，许多法国新闻界和政界的人物向其致敬。法国历史学家皮埃尔.诺哈形容丹尼尔是“最后一位充满灵感的记者化身”。法国总统马克龙称其是“一座新闻界的丰碑，左翼的燃灯者”，“仅仅以一支笔的力量书写历史”。



丹尼尔1920年7月21日出生于阿尔及利亚北部的卜利达的一个犹太人家庭。他就此曾有一段评论：“我出生在大山脚下，不像加缪出生在地中海岸边.......”上初中时“发现了纪德”，他回忆说：“我需要信仰，纪德成全了我。从此大师取代了上帝”。二次大战时，加入了法国将军菲利普.勒克莱尔指挥的第二装甲师，直到二战胜利。复员后注册索邦大学，他开始阅读加缪作品和他主编的『战斗报』，“加缪成为我心目中的英雄，『战斗报』成为我的『圣经』”。



随后在巴黎索邦大学完成哲学学业，于1947年开始记者生涯.1952年发表第一部小说『谬误』，得到好友加缪的好评。六十年代初加入法国『快报』，但是他的最了不起的记者生涯始于1964年，与友人克劳德·佩德里尔共同创办了『新观察家』杂志，成为法国非共产党人的左翼知识分子的一面旗帜。两人分工明确：“杂志社归你，编辑部归我”。几乎每一期，都有丹尼尔的社论。



1963年，丹尼尔与古巴前总统卡斯特罗在哈瓦那吃午餐时听到了美国总统肯尼迪遇刺的消息，肯尼迪遇刺不久前，他对这位意气风发的总统进行了专访。听闻肯尼迪遇刺的噩耗后，卡斯特罗对丹尼尔当面表示：“肯尼迪是我习以为常的敌人，但这件事十分严重。”



『新观察家』在丹尼尔主持下，为反殖民主义辩护，为“343个坏女人”发起的争取妇女堕胎权辩护，他为支持巴以和平写下众多过目难忘的社评。

他与法国政治家皮埃尔·孟戴斯-弗朗斯以及密特朗关系良好，也是哲学家米歇尔.福柯的好友。



除了记者，丹尼尔同时还是作家和随笔作者，一生出版了三十多部著作。最后一部题为『难以把握的密特朗』完成于2016年。他的一本“自传作品”出版于2002年，全长1700页。

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