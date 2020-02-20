华为5G: 布依格集团总裁希望保护行业公平竞争原则

法国布依格集团总裁马丁·布依格周四重申：如果禁止使用来自中国华为公司的设备，那么他会关注行业内“公平竞争”原则得到保护。

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到目前为止，法国四家电信运营商中只有两家的移动网络系统中拥有华为设备，即SFR和布依格电讯公司（Bouygues Telecom）。

在周四的新闻发布会上，布依格集团总裁向媒体表示： “无论政府做出什么决定，我们都会遵守。但是，不是由我们行业做出的决定不能影响到公司的财务状况，且不能引发竞争环境的不平衡，我们会对此进行关注”。

在法国未来的5G网络上可能禁止使用华为设备的禁令将迫使布依格和SFR，在安装新网络设备前，先将卸载4通讯网络中使用的华为公司的一些无线电设备，并使用中国巨头的对手公司中的一家的设备产品进行替换。

不过，马丁·布依格（Martin Bouygues）总裁认为，这种情况可能会造成不平衡，让没有安装华为设备的两家法国运营商，橙色公司（Orange）和Free Mobile公司更具优势：这两家公司将在频率分配后能尽快安装5G设备进而投入使用。频率的拍卖将在未来几周内启动，政府希望这次拍卖金额至少能到达21.7亿欧元。

布伊格先生认为：“如果出售因为行政规定而不能使用的频率给我们，那将引发问题。” 集团总裁还指出：“已经安装的华为设备完全符合欧洲和法国的所有规定和法律。”

SFR和布依格公司在2019年底向国家信息系统安全局（Anssi）提出了部署华为设备的授权请求，该机构应在未来几天内做出第一个决定。

2月13日，法国经济部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）曾保证说，即使会有“一定数量的限制措施来保护国家的主权利益”，“华为也不会被法国5G网络排除在外”。

2月初，中国驻法大使馆也对可能会针对中国巨头华为发生的“歧视性措施”表示关注，称这将“违背法国政府的承诺”。



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