法国A-380向湖北运送医疗物资 返程再撤数十侨民

1月31日法国从武汉撤人的包机停在马赛附近的伊斯特尔空军基地

法国政府派遣一架空客A-380包机向中国湖北运送医疗物资，在武汉机场停留几个小时，卸货装人，返程再撤数十名法国和欧盟在武汉的侨民，这也是法国第4波从武汉撤侨。

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法国A-380包机2月21日早晨从武汉机场起飞返回。这个可容纳800多人的巨无霸包机上仅搭载60多人，其中28名法国侨民，36名欧盟其他国家侨民。周三法国卫生部总干事萨洛蒙表示，周五从中国撤回的人都没有感染症状。



法国外交消息告诉法新社：这架A-380空客的主要任务是向湖北运送医疗物资。返程带回愿意离开武汉的法国和欧盟侨民。该消息说，这架法国包机今天21日当地时间子夜1点飞抵武汉，然后在今天清晨5点57分从武汉机场起飞返航。



今天离开武汉的法国人是第4波撤侨。飞抵法国后，这些人直接被送到法国北部诺曼底的一个度假中心休息隔离，尽管他们都没有症状。而之前从武汉撤回法国的人被安排在南部度假村隔离14天。

目前法国共有12例新冠病毒肺炎确诊病例，其中7人已经治愈，4人仍在医院治疗，1人死亡。死者是一名跟zhe女儿从湖北来法旅游的80岁老人家。



据中国卫健委网站21日消息，截至2月20日24时，中国内地报告新增确诊病例889例，新增死亡病例118例（湖北115例，浙江、重庆、云南各1例），新增疑似病例1614例。



现有确诊病例54965例（重症11633例），累计报告确诊病例75465例，累计死亡病例2236例，现有疑似病例5206例。累计治愈出院病例18264例。

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