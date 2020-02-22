巴黎第57届农展会开幕 马克龙承诺捍卫农民

巴黎第57届国际农业博览会今天2月22日在巴黎凡尔赛展览中心开幕。持续一个星期的农业展览会是法国最吸引参观者的场所，也是法国政界人物“走马灯”的舞台。本次博览会的背景有些黯淡：英国脱欧，欧盟跨年预算农业政策谈不拢…”

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法国总统马克龙今天一马当先，进入展览中心。他要与牛马和农民兄弟同在。不过他刚进门就被法国主要农会FNSEA的代表和青年农民逮住，提出要求和抱怨。他们要求马克龙总统发出支持农业的“强有力信号”。据巴黎人报说，一名农民向马总统甩出一句话说：“我们期待农产品价格能让我们够生活的。我们受够了被说三道四。” 另一位农民则跟马克龙谈了“农业界的愤怒”。



马克龙总统今天在巴黎农展会上说，我们需要一个强大的农业，因为法国人要知道自己吃的是什么。他说，我们正处于历史的变革当中。现在法国社会有些不耐烦，我的任务就是要调解这一切。



马克龙则向农民们保证说，对我们农民采取任何不利的行动，都是没道理的，完全没道理。他保证说，在这个问题上，我不会妥协。



一名农民向马克龙表示了感谢，因为他昨晚在布鲁塞尔欧盟预算峰会上没有在农业问题上妥协。昨天欧盟27国首脑在英国脱欧后，就欧盟2021年至2027年的预算展开磋商，当中最关键的农业共同政策(PAC)没有谈妥，马克龙坚持不同意削减农业补贴弥补英国脱欧留下的预算窟窿。



马克龙昨晚离开布鲁塞尔时说，我们没有牺牲欧盟共同农业政策。我明确表示，英国脱欧不能用共同农业政策的款项来补偿。



由于多数法国人对农业有好感，所以巴黎农业博览会的参观人数比其他各种展览会多。法国政界人士每年都会轮番在巴黎农展会亮相，与农民兄弟套近乎，宣示自己对农业政策的主张。



然而，近些年，农民获得青睐似乎有变弱的趋势，主要因为人们的生态环境的意识崛起，对某些农民大量使用农药和杀虫剂，排放危害环境的废弃物质，感到不满和警惕。

法国主要农会FNSEA的主席克里斯蒂娜-朗贝尔在巴黎农展开幕前一天向法媒体表示，现在农民退休金太低了，必须解决这个问题。农会要求政府保证农民退休金每月1000欧元保底。同时她也承认，农民方面也需要多缴一点退休公摊金。

对于法媒mediapart指控农会领导人挣钱多，生活阔绰，这位女主席反驳说，那是报复我们，拿出证据来！

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