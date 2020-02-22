法国最老核反应堆被关闭 拆核电站第一步

法国今天2月22日成功关闭靠德国边界的费森海姆（Fessenheim）核电站一号反应堆。这座核电站建于1970-1977年，是法国最老的核电站，也是反核人士的眼中钉，被法德瑞士生态团体视为一切危险之源…

广告 继续浏览后续

法国电力公司今天2月22日发布消息说，今天凌晨两点，费森海姆核电站一号反应堆被切断，程序顺利完成，没有发生问题，向操作团队的出色工作致意。



法新社说，关闭最老核电站反应堆的决定，在当今生态环境恶化的背景下，受到急迫期待，并具有象征意义。可是这一决定引起当地居民的反对。反核组织也表示不满。不过临近核电站的德国则对核反应堆被关闭表示很高兴。



费森海姆核电站靠近德国和瑞士边界，1977年正式启用。今天关闭一号核反应堆是关闭整个核电站的第一步。二号反应堆计划于6月30日关闭。 接下来，在2023年夏季之前，要处理废弃的核燃料棒。然后，到2040年，才能全面拆除这座核电站。



拆除核电站在法国是前所未有的工程。这座老旧核电站，对于法国，德国，瑞士的反核生态人士而言，是一切危险的象征。特别在日本福岛核电事故后，围绕这座老核电站的批评声音不断高涨，反核团体举行了众多示威抗议和绝食行动。



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅