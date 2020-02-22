2020年57届法国农展会开幕报导

2020年第57届法国农展会巴黎时间2月22日周六早上9点开幕，法国总统马克龙到场亲自为开幕剪彩，并做发言。本台法广RFI多名法语记者在现场做报导。

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2020年2月22日周六第57届法国农展会开幕当天，本台法广RFI法语记者Claire传回了对本届法国农展会主席Jean-Luc POULAIN 的采访录音片段 。

第57届法国农展会主席表示，法国农民需要与国人加强对话，增进了解。法国农业现在需要人手，空缺高达7万个工作岗位。他阐述了其中的缘由。

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农展会主席POULAIN："这有双层含义，第一层意思是农业的多元化，因为事实上重新回到本地生产，缩短流通环节，我们的农业就需要人手。这是第一层含义。除此以外，农业领域在大家招手，欢迎参观，欢迎来看我们。大家一起讨论我们的工作，谈谈应该如何改进我们的做法，在我们的有限条件范围之内，依照你们的想法。这就是农业在向大家招手的双重含义。"

Le président français Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture à Paris, le 22 février 2020. © Ludovic Marin/Pool via REUTERS 路透社



在现场的另一位本台法广RFI法语记者Valerie则从2020年第57届农展会上传回了法国总统马克龙的发言录音片段。

Nicolas 20200222 Element 2 soir Trad C28 France Agriculture Son Président MACRON au micro de RFI français Valerie extrait

法兰西总统MACRON：“我们支持我们的农业和我们的农民。是我们的农民在为我们提供每天的食物。我们应该，我们也只能为法兰西的农业而骄傲。人们多年来呼吁法国农业有深层的改变，为了环境 ̖ 为了品质 ，为了食品安全。法国农业可以满足这些变化。”

本台法广RFI法文报导指出，第57届法国农展会主办方预测，2020年农展会在3月1日下星期天结束时，将能吸引到60万人前往参观。

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Dans les travées du salon, les vaches marchent à la baguette. Photo prise le 22.02.2020 à la 57e édition du Salon de l'agriculture © RFI/Pierre-Renée Worms 法广

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