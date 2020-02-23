意大利疫情沦陷封城 法国唇亡齿寒准备应对新冠疫情

意大利北部新冠疫情沦陷后，法国进入唇亡齿寒阶段：法国卫生部长向媒体表示，法国出现新病例的可能性非常大。他表示，当局正在准备应对可能到来的新冠疫情。周五从武汉撤回的28个法国人目前在诺曼底一个度假中心隔离，尚未发现问题。

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法国卫生部长奥利维尔-韦兰（Olivier Véran）昨天2月22日接受“巴黎人报”采访时表示，他正在关注意大利的局势。他认为，法国出现新病例的可能性非常高。



截止本周五，法国医院里只剩一例新冠肺炎住院病例。卫生部长韦兰预计这一例也即将出院。之前，法国累计有12个新冠肺炎确诊病例，包括4名英国人。这4名英国人在法国阿尔卑斯山滑雪地，与一名来自新加坡的英国同胞同住在一个山区木屋里。法国这12例当中，有一例死亡。死者是从湖北来的一位80岁的游客，他同女儿都感染新冠病毒，在法国住院治疗。他的女儿已经痊愈出院。



武汉疫情爆发后，法国已从武汉撤回300多人，其中上周五撤回的28人，目前在法国北部诺曼底一个度假中心隔离，尚未发现病例。



新冠病毒肺炎已扩散到30来个国家和地区，其中韩国确诊病例超过600例，死亡人数今天升至5例。日本有确诊病例超过700例，其中大多数来自钻石公主号油轮，加上今天宣布钻石公主号第三人死亡，日本共有4人死亡。伊朗43人确诊感染，8人死亡。



中国国家卫健委网站公布的最新疫情是截止22日24点的统计报告。在新增648个确诊病例，新增97个死亡病例，（湖北占96例）。累计总死亡2442例。累计确诊近77000例。死亡与确诊感染者绝大部分集中在武汉。

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