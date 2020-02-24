巴黎第一副市长谴责前卫生部长新冠病毒发言不属实

2月24日星期一，巴黎第一副市长对前任卫生部长有关新型冠状病毒的发言进行谴责，同时宣布巴黎市政府面对新型冠状病毒做好了准备。

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巴黎第一副市长艾玛纽尔-格里高利和巴黎负责健康的副市长安-苏里斯在新闻发布会上对巴黎市对新型冠状病毒蔓延的准备工作做了介绍。巴黎在一月已经部署了健康警戒办公室，在必要情况下可成为危机处理办公室。25日星期二，市政府将与尤其是巴黎的医疗界人士见面，对病毒蔓延情况下的应对措施展开交流。但巴黎市政府表示，目前还没有接到任何新冠病毒疫情演变成大流行病情况下的宏观应对方案。第一副市长格里高利表示，这令人遗憾，现在到了国家接手的时候了。



巴黎第一副市长格里高利还借机谴责法国前任卫生部长阿涅斯-布赞此前关于新型冠状病毒的言论。布赞在周一早间宣布，健康部还没有和巴黎市政府进行沟通，来交流病毒蔓延的应对措施，同时认为巴黎市政府工作人员没有接受过病毒污染环境下如何防卫的培训。对于布赞的这一说法，巴黎第一副市长格里高利予以反对。格里高利认为，前卫生部长的此番言论“不仅不属实，还不负责，构成严重政治错误“。为了澄清事实，巴黎市政府向媒体发放了与巴黎市长伊达尔戈以及卫生部前部长布赞交流的信件，当中提及病毒蔓延情况下的应对措施。此外，巴黎市政府还拿出了发放给巴黎各个区政府的隔离防护，紧急电话等应对措施清单。布赞从卫生部卸任后，接替因性丑闻曝光而退选的法国执政党成员格里沃，竞选巴黎市长职位。



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