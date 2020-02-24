法国感染病例清零 最后一名新冠病毒感染者出院

2月24日星期一，法国境内最后一名新型冠状病毒感染者出院。

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这名病人是英国人，和另外几名英国人一道，今年一月底在法国上萨瓦省被一名从新加坡回来的同胞感染病毒。此后他在里昂一家医院接受治疗，法国健康部长周一晚间表示，“最后一名病人已经治愈，他不再具有传染能力，可以返回家中”。健康部长还表示，“自此，法国境内感染病例清零”，“今夜，法国境内没有任何确诊者，也没有任何病毒流行散播的迹象”。



法国从今年年初开始一共出现并收治12名新型冠状病毒的感染者，其中11人经过治疗之后，被宣布康复出院，剩下一名医治无效，去世的病人是一名80岁的中国游客，他死于2月14日。健康部长表示，法国政府截至目前采取的防治手段有可能根据情势变化而随时做出调整。



法国境内疫情暂时缓解，但由于邻国意大利出现感染病例爆发，意大利并无对出境者做任何限制，因此法国的神经依旧紧绷。在针对所有从意大利两大疫区回国人员的健康建议当中，法国政府尤其要求“不要把学龄儿童送到学校”，因为“很难让孩子像成年人那样遵守健康指导建议”，尤其是“让一个孩子与身体条件脆弱的同学保持距离，让他时刻戴着口罩，或者勤洗手，这些都不容易做到”。目前，法国三个学校分区当中的两个依旧在放假，第三个学校分区，即涵盖蒙彼利埃，巴黎，图卢兹，凡尔赛等的学校分区，则已经开始从本周一复课。



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