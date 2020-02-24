法国要求从意两地返法者避免出门 刚需出门则必戴口罩

截至2月24日巴黎时间18点，意大利新型冠状病毒感染者升至219人，成为欧洲最严重国家，世界第三严重国家，仅次于中国和韩国。2月24日星期一，法国政府针对从意大利两个大区返回法国的人士发出一系列健康建议，要求他们尤其“避免任何不必要的外出活动”。

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新型冠状病毒在意大利的伦巴底和维尼托两个大区肆虐，两地与法国之间人员往来密切。法国政府周一宣布，从上述意大利两个大区回到法国的人群当中，学龄的儿童与青少年在回国之后14天之内不应当被送至托儿所，学校，初中或者高中。所有相关人群应该避免一切不必要的外出活动，包括大型集会，聚餐，电影院娱乐等。上班族应当尽可能有限选择在家远程办公，避免会议厅，电梯，职工餐厅等会与人产生近距离接触的场所。



除了尽量避免出行，法国政府还要求所有从意大利伦巴底与维尼托回国的人群，每天两次检测体温，密切观察自身是否出现咳嗽，呼吸困难等呼吸道感染症状，并且“在必须出门而且面对面与其他人接触的情况下”，要求人们佩戴外科用口罩。若在回国之后14天之内出现呼吸道感染症状，须拨打急救电话15，尤其不要自行前往医生诊所或者医院急救处，以避免任何感染他人的可能性；对于一切从伦巴底和维尼托回到法国的人员，法国政府建议规律洗手或者使用含酒精的免洗手部消毒液，避免和孕妇，慢性病患者，老年人等脆弱群体的一切接触，避免前往会遇到上述脆弱群体的地方，例如养老院，医院等。



法国健康部解释称，这一建议初始阶段仅对从中国回到法国者有效，上周五法国政府将其延展扩大到新加坡，周日扩大到韩国。截至2月24日巴黎时间18点，意大利新型冠状病毒感染者升至219人，成为欧洲最严重国家，世界第三严重国家，仅次于中国和韩国。





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