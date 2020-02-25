法国万人冬季狂欢节不避病毒 民众认为防不胜防只活一次要尽兴

被称为法国冬季旅游之窗的法国南部尼斯狂欢节本次的门票已经售出1万6千张，这是尼斯市政府给出的数据。法新社尼斯站报道称，根据大多数现场参加人员的说法，他们对新型冠状病毒的态度是无所谓的，还有一名带着三名孩子前来旅游的荷兰母亲表示，“我们只活一次，总之病毒会无孔不入，无法进行预防”。

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距离尼斯几百公里之处，就是意大利疫区伦巴底和维尼托，城市封闭，民众关在家里。虽然如此，参加尼斯冬季狂欢节的民众依旧兴致勃勃。法新社引述佩戴迪斯科羽毛的55岁巴黎人帕特利斯-索比尤的话说，“对我来说，新型冠状病毒就像是流行感冒，死亡的都是老年人。意大利已经封城了，这令我震惊，这让想起那些灾难电影！也许我想得不对，但是这有点过头了”。这是帕特利斯连续第三次和他的妻子来到尼斯参加嘉年华。



64岁的克里斯蒂安刚刚退休，和他65岁的亲戚余吉特来参加尼斯嘉年华。他们表示，如果市政府选择取消嘉年华，那他们就只能回家了。“不是说我们不顾忌病毒，我们也采取措施，比如我们经常洗手，收听广播了解信息，但除此之外，我们没别的可以做的了”。根据他们的介绍，全家人的预防措施还包括保持一个好心情，以及在背包深处放置一小瓶消毒剂。



自从2016年7月14日法国国庆节恐怖袭击造成86人死亡之后，尼斯市缓慢从创伤当中恢复。在歌舞和欢乐当中，人们可以暂时忘记忧愁。尼斯市政府在本周一决定不取消这个从19世纪构想出现，让当地酒店业受惠，让冬季旅游者寻到南法阳光的节庆。毕竟这是一个用6百万欧元预算，就可以生出3千万欧元的年度盛事。



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