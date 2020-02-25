法在野党质问政府应对新冠病毒 极右翼再次呼吁管控边境

为了回应在野党有关政府应对新型冠状病毒措施的质询，尤其是法国健康部长维兰此前表示，“疫情已经蔓延在法国的家门口”，法国总理菲利普2月25日在国民议会发表讲话，他强调“面临疫情蔓延的风险，各方需要完美合作，同时需要有透明的信息，而这正是政府正在做的事情”。

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菲利普预计将展开议会各党团领袖和各政党主席的联合会议，沟通法国在抗击新型冠状病毒疫情的实时进展，菲利普同时表示“随着对疫情了解的加深，将根据情况逐步强制性实施相关措施”。



大多数在野党担心法国并没有做好疫情扩散的准备，而极右翼党首马琳-勒庞则直接要求管控边境。她在参加农业展的时候解释道：“应当告诉法国人实情，否则人们会产生更多恐惧”。勒庞认为，“现在法国政府执行的方案完全没有逻辑，首先我们把从中国回来的法国人隔离起来，但与此同时每天依旧有多架飞机从中国来到法国，而对于这些飞机上的人群，我们完全没有采取任何措施”。她还引述多名从中国返回法国者的话称，“很多人只是在抵达法国机场之后，看到了一些泛泛的安全提示牌，除此之外，无人要求他们做任何其他的事情”。勒庞认为，“边境管控是对民众的一层保障，无论在病毒肆虐期间，还是在别的时候”，她还顺带提到了“非法出入法国国境的人”。



对此，卫生部长维兰驳斥称，“在专业卫生人员全力出动，防止人们染病的时候，争议性的议论甚至是不光彩的，目前法国人的安全是要务，而非马琳-勒庞的闲言碎语”。卫生部长维兰早前已经解释过，法国“不会关闭边境线，这完全无用”。当时与维兰一同在罗马开会的欧洲其他国家卫生部长也都官方表示认可他的看法。截至目前，欧委会表示没有任何国家提请重新控制内部边境。



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