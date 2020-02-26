中国氯喹治新冠病毒初见成效 法国医疗界强调毒性呼吁谨慎再谨慎

法国医药界祝贺中国使用抗疟疾氯喹治疗新型冠状病毒初见成效，但呼吁继续报以极大谨慎态度。

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根据中方在2月19日发布的研究报告，十多家中国医院在超过一百名患者身上进行的试验显示，抗疟疾氯喹对新型冠状病毒的治疗出现了鼓舞人心的初步成果。对于这一消息，法国医药界人士表示这令人振奋，但同时呼吁以极大的谨慎态度来对待这种可能性。



法新社引述中方发布的科学报告，称氯喹和其他药物相比，展现较强的遏制肺炎的功效，可以改善肺部状态，允许病患重新转阴，缩短染病时间，并在2月26日对这一消息做了报道，同时提醒人们，这一科学报告在“生命科学发展趋势”期刊上已经发布，但“没有经过科学专家委员会的确认”，而且并没有给出相关数据，来量化治疗的有效性。



法国马赛地中海感染病院教授，感染病研究领域著名专家迪迪埃-哈罗德表示，“氯喹新型冠状病毒治疗可能有效，这是一个非常好的消息”。迪迪埃-哈罗德也是把中方这一研究成果在法国广而告之的专业人士之一。



虽然如此，但法国医疗研究群体对于氯喹的有效性和使用远远没有达成统一意见。法国公共健康专家，药学博士弗朗索瓦-麦肯南表示，“需要小心又小心，因为人们需要首先了解中国的这一研究是如何进行的，研究情况演化的各项标准是什么，患者又是具体什么情况”。他还认为，“一旦得出研究结果，还需要公示一段时间，这一期间，研究成果可以得到专家，尤其是世界卫生组织科学家群体的点评”。“没有坚实的，公之于众的临床数据，就还不能谈到有效性的确凿证据，也不能做出相关建议”。弗朗索瓦-麦肯南还提醒称，“使用氯喹的时候还需要对剂量格外小心，稍不注意，会对免疫系统，消化道，血液等造成负面影响。氯喹的确是一种抗击疟疾的重要产品，但这并不意味着它可以用来对付任何其他的感染”。弗朗索瓦-麦肯南的一名同事也很担心，氯喹产品在法国各大药店都有销售，他和另外一些同事告诫称，鉴于这种产品的毒性，不要“在没有医生诊断的情况下，自行前往购买使用”。



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