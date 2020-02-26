紧挨意大利疫区 法国叫停两个进行一半的狂欢节

法国南部城市尼斯市市政府在2月26日星期三宣布，出于对新型冠状病毒的防御，取消该市冬季狂欢节的最后一天狂欢计划。

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尼斯冬季狂欢节原本预计在这个星期六，2月29日结束，但是在尼斯市宣布为了防御新型冠状病毒入侵而取消最后一天嘉年华计划之前，本周三2月26日，狂风大作之下，狂欢节已经无法按照计划进行巨大花团展示的表演。从本周三到周六，也不会进行任何其他的上街游行性质的活动。



尼斯冬季狂欢节每年吸引上万名游客，尤其吸引邻国意大利的游客前来消费，每年给尼斯市创造超过3千万欧元的收入，和额超过1800个直接相关的工作岗位，这一切每年吸引着超过20个国家的400多个持证记者前来报道。虽然对狂欢节做出日程修改会带来损失，但尼斯市市长克里斯蒂安-埃斯托奇表示，对他而言，健康是第一要务，当意大利北部的利古里奇和皮埃蒙地区的新型冠状病毒肆虐，取消嘉年华活动是一个负责任的决策。



与此同时，和意大利相邻的法国城市蒙冬，也取消了进行到一半的节日“柠檬节”。按照传统，“柠檬节”本应该持续到今年3月3日，每年吸引超过20万游客前来消费。



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