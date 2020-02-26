联通中法唯一货运火车叫停 法国多家集团公司仓库预计受影响

联通中国武汉和法国北部城市杜尔日的货运火车是唯一往返于两国之间的货运铁路交通，自从今年一月底，这条线路由于新型冠状病毒的原因被叫停，预计今年4月之前不会恢复。

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法国国营铁路公司一位管理人员在2月25日星期二表示，武汉和杜尔日之间的货运火车被叫停，将不可避免地影响到法国各大集团公司的物资接收。法国国营铁路货运分支负责人查维尔-万德佩芬表示，杜尔日市拥有唯一的一个接收从中国过来，进入法国的货车的法方终点站，之前是每个星期都会有火车从武汉驶来。这条运输线对于运动品牌公司迪卡侬，乳制品公司达农等公司的意义重大，这些公司在火车站旁边不远处就设有大型仓库。法国国营铁路货运分支负责人查维尔-万德佩芬表示，由于武汉爆发新型冠状病毒疫情，火车被叫停，这些法国公司的仓库可能要比往常要空一些了。截至目前，迪卡侬还没有做出官方回应。



虽然从武汉来的法国境内货车运输被暂停，但德国却选择继续接收从中国运来的物资，但并不是从武汉。这些货品将会通过其他线路，尤其是通过德国西部城市杜里斯堡，进入法国的里昂市。



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