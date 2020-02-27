三千意大利球迷成功入境法国看球 疾呼:我们不带毒

2月26日，法国中部城市里昂迎来了尤文图斯对里昂的欧冠八分之一决赛第一回合。来到法国观战的尤文图斯球迷担心受到歧视，大呼他们“不带毒”。

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尤文图斯最终以0比1输掉比赛，但法国民众关注的焦点则是另外一个：这些大约3000名尤文图斯的意大利球迷到底会不会有传染新型冠状病毒的可能？里昂奥林匹克体育馆是这场球赛的举办地，该地官员在本周二曾经想“出于防范公共秩序混乱而禁止意大利球迷前来”，他们的这一诉求得到了三名罗纳省执政党代表和一些反对党政治人物的支持，但是并未成功阻止意大利球迷前来观战。



这些意大利球迷主要来自波洛涅，帕尔米，皮耶蒙和佩鲁兹，他们表示“不理解他们的做客为什么会搅起如此大的反应，尤其是皮耶蒙‘还没有’出现新型冠状病毒死亡病例”。众多球迷认为，采取防御措施完全没问题，但是不应该夸张化，“因为风险还很小，不能认为整个意大利都沦陷了”。还有球迷谴责法国的待客态度，“他们对待我们的方式就好比我们得了鼠疫，这一点都不令人感到舒服”。还有意大利球迷对法国人表示感谢，“最终还是让我们进入法国来看球了”。



里昂主场球迷也在思考该如何应对之后，选择了镇静。球迷表示，人们都在谈论病毒，但是对于球迷来说，“这都是小事”，“人们应该担心的是本身健康就很糟糕的老年人，病毒这个话题跟赛事本身的重要性无法相提并论”。





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