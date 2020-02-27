新冠病毒 法国全民团结应对威胁

面对新冠病毒可能出现的流行，法国社会积极动员。马克龙总统周四视察了巴黎市内的定点医院Pitié-Salpêtrière。同日，菲利普总理则召集全法所有政党和议会党团领袖共议团结一致应对威胁。

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法国总统马克龙2020年2月27日周四早上视察了位于首都巴黎第13区，全法108座接待新型冠状病毒患者的指定医院之一Hôpital de la Pitié-Salpêtrière。

同日，法国总理菲利普则召集了全法所有政党与议会党团领袖，共同商议如何应对新冠病毒可能出现的流行。就此，本台法广RFI法语特派记者从法国总理府Matignon马提尼翁宫传回了菲利普总理就新冠病毒疫情的讲话录音片段。

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“显然，我们感受到法国有一种不安。我们想要对此做出回答。采纳面对威胁的唯一解决办法：积极动员 ̖ 保持平静和理智。 如今，大家即不要害怕，也不要漫不经心。许多谣言在流传。许多想法似乎简单，而实际上却表达得过于简单化，没有效率。我鼓励所有国人，听从接受过长期培训的 ̖ 经过筛选的 ̖ 为法国民众健康有着职业奉献精神的专业人士，而不是那些要不确实感到担忧，要不就是可能未来推波助澜利用不安信息，（法国）不需要这些。”

以上是本台法广RFI法语特派记者Anne-Charlotte2月27日周四从法国总理府发回的报导，法国民众团结一致面对新型冠状病毒可能流行的威胁。

本台法广RFI法语特派记者的报导还指出，法国目前只有国民联盟反复提出边境管控的建议。

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French Prime Minister Edouard Philippe (C) holds a crisis meeting with members of government, heads of parliament and senate and leaders of opposition parties, to address the outbreak of COVID-19 at Matignon, in Paris, on February 27, 2020 © Ian LANGSDON / POOL / AFP 法新社

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