新冠病毒 法国为医护人员备口罩

面对新冠病毒威胁，法国给医务人员提供防护型口罩。就此，本台法语记者从新闻发布会现场传回法国卫生部长的发言录音片段。

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Monsieur Olivier Véran est le ministre français de la Santé © REUTERS 路透社 / CHARLES PLATIAU

Nicolas 20200227 Elément 1 jour b Enr Coronavirus France C06 Son M. VERAN recueillis par RFI français Pierre

面对新型冠状病毒在全球的蔓延，巴黎官方表示，法国境内目前没有流行。至2020年2月26日周三下午，法国有18个确诊病例，两人死亡。就此，本台法广RFI法语记者皮埃尔Pierre传回了法国卫生部长在新闻发布会上的讲话录音片段。法国卫生部长说：“今天做出了决定，从法兰西全国库存中出仓1500万个防护型口罩，将发散到境内所有的药房。这将使之在全国境内分配给所需的医护工作者，变得简单。也将用于那些存在风险的人，这是指那些从红色危险区域返回的人，或与染病患者有接触的人们，而他们本人还未感染的人群。有关口罩的技术性，在此重申，这是一批数量多达上千万个的库存口罩。四家口罩生产商曾事先接到通知，订单也发出了。他们将于明天前往卫生部。大家将探讨交货的期限。”

以上是本台法广RFI法语记者Pierre从法国卫生部传回的，法兰西为应对新型冠状病毒，准备防护型口罩新闻发布会的讲话录音片段。

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