法国猪肉不久将通过“丝绸之路”进入中国

因应新“丝绸之路”，法国畜牧业者业正寻求通过火车将猪肉更快地出口到中国。尽管冠状病毒推迟了该项目，但也给中国带来了新的进口需求。有关详情请听夏榕的介绍DEDSK

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用火车将冷冻猪肉运到中国？法国养猪专业协会INAPORC正在与法国-欧亚食品工业协会认真研究此一问题。



去年，法国向中国出口了170,000吨猪肉，创历史新高。非洲猪瘟摧毁了中国农牧场，受此影响中国的猪肉需求量巨幅增加，但目前的出口方式使用的是海运，船期需要35至40天，而铁路仅需18至20天的时间，即一半的时间就行。



自北京恢复“丝绸之路”以来，中欧之间已开通好几条铁路。之前，火车曾用来把中国制造的商品运输到法国北部里尔附近的杜格斯（Dourges）相对地，火车不也就能将法国猪肉运送到中国！



但要落实的话，仍有不少困难！首先，火车必须穿越俄罗斯，以及哈萨克斯坦，才能到达中国边境，因此得先过海关检查，而农畜产品的海关手续又特别复杂。使用跨西伯利亚铁路，也意味着必须对集装箱进行两次转运，俄罗斯的铁路轨距与欧洲和中国的轨距都不同。另外，莫斯科禁运对欧洲农产品仍然有效。不过，俄罗斯铁路公司对这一额外的潜在运输非常感兴趣，不过，俄罗斯铁路公司对这一额外的潜在运输非常感兴趣，正在申请相关法令如电子封条等许可。



另一个挑战是：即使在更换火车时，也要保持集装箱的温度在-18度。冷链极有可能在途中中断导致保鲜问题，而不得不用通过清洁柴油燃料来供应冷冻箱的自主制冷功能。因此，用火车运输猪肉的成本将更加昂贵，每公斤猪肉约0.3欧元，是目前船运价格的两倍。一位铁路货运专家认为，“丝绸之路”现在只送几批高端猪肉到中国，假使能在规定期限内完成，那么为什么不运新鲜的肉类呢？



往来杜格斯-武汉间的铁路测试计划将很快地执行，但由于冠状病毒的爆发而推迟了。这个流行病其实最终也为法国猪肉业打开了机会，因为“丝绸之路“停靠站之一的法国杜格斯与中国因疫情被隔离的武汉相连，当地非常需要补充民生物资。

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