法国菲永诉讼案今天再开庭 辩方冀另类释法推翻诉讼

法国前总理菲永及夫人2020年2月26日于巴黎轻罪法庭。

法国前总理菲永被指控虚领虚报挪用公款诉讼案，今天再在巴黎轻罪法庭开庭。该庭审原定本周一开审，因法官抗议人手不够罢工延后至昨天星期三。再开庭后菲永及其夫人蓓蕾洛普的律师分别质疑宪法释法以及程序瑕疵，要求法庭定性随即休庭，延至今天为诉讼定论。

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法国前总理菲永的挪用公款及滥用影响诉讼案，今天开庭应首先解释菲永夫妇案律师质疑问题。

菲永夫妇被指控合谋虚报虚领虚职公款。菲永的夫人被指控挪用公款以及利用菲永职权影响非法获取公款。具体案情指菲永的夫人在1998年至2013年期间虚报虚职领取名义上菲永担任议会议员以及菲永的候补议员两个助手职务的工资。菲永的夫人也被质疑虚受一家由菲永的朋友主持的杂志雇佣充当虚职文学顾问领取工资。

菲永夫人的律师质疑司法漏洞，推动追究20多年前的失去司法追究时间效力的诉讼案，实际上是司法作弊针对无辜。

但法国检察官方面辩护说，菲永夫妇所作的虚职虚领，采取隐秘方法，长期遮藏做到几乎无人知晓。如果不是菲永竞选总统，2017年1月25日遭到捆绑的鸭子曝料杂志揭露，或许至此案情也可能不会暴露。辩方因此认为案情没有失去法律时效。

控方还认为，菲永夫人因菲永影响，任职la Revue des deux mondes杂志文学顾问虚职并领取工资。

根据检方指控，菲永夫妇从1998开始的违规虚职虚领，让法国公款损失一百万欧元。检方要求菲永全数归还并按利息以及法律规定罚款支付。

如果罪成，菲永夫妇将被威胁最多为10年的刑期。

法国议会也成为控告方，要求索回菲永夫妇合谋非法虚领的公款。

据本台报道指，法国议会议员雇佣家人子女担任助手一直是合法的习惯性做法，但菲永事件后，现在遭法律与规定定性为非法加以禁止。就菲永案，评论指即便在过去常见议员雇佣家人帮助工作，处理文档，但虚职虚领也被认为过分，是违规甚至违法的行为。

菲永案今天下午在巴黎轻罪法庭开审。此案将持续到3月11日判决。

菲永夫妇诉讼寻求宣告无罪结案。

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