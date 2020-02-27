退出中国市场后家乐福重获生机

法国家乐福（Carrefour）集团在2019年重获生机，在结束中国业务之后，赚得11.3亿欧元的净利润。据周四公布的统计数据，集团截至去年九月份就实现了利润的80％。

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法新社指出，这家法国分销集团公司在两年前开始实施转型计划，2018年集团亏损了数亿欧元，这主要是因为其下属的273家的迪亚天天超市（Dia）。

一个月前的1月23日，家乐福透露说2019年的营业额为807亿欧元，表示：希望在全球范围内实现年度营业额好于预期的增长，达到“约20.9亿欧元”。

事实证明，这一数字与20.88亿欧元营业额相符。至于在法国的年度营业额指数（ROC，该行业的旗舰指数），集团曾预计指数将以“两位数数字增长”，事实确是如此，额度增长为15.6％，达到5.39亿欧元。

目前的营业额增长率已经达到2.9％，与去年同期相比提高了。

家乐福的声明引用集团首席执行官亚历山大·庞帕德（Alexandre Bompard）的话说：“家乐福2022计划正产生实际效益，并将集推上稳步增长的轨迹”，其业绩“可见于财务业绩和所有战略重点”。他还指出：集团“增长形式的增速正在加快，有机产品和家乐福品牌的产品正在获得发展，此外集团的电子食品商务市场、以及价格竞争力正在提高”。

此外，家乐福还确认了未来的所有目标，同时宣布将撤出2022计划中非战略性的房地产市场，其金额约为3亿欧元。



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