新冠疫情：法国约2千名学生在家自我隔离

法国教育部长布朗凯今天确认有约2千名学生自我在家隔离，没有返校，主要因为他们在寒假期间去过新冠疫情爆发地区旅游。到目前为止，法国有24人住院治疗，12人已经治愈，2人死亡。

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法国教育部长布朗凯周五接受法国欧洲一台采访表示，目前有约2千名学生自我隔离没有返校，这主要因为他们在刚刚结束的寒假期间曾经去过有新冠疫情地区旅游。随着下周另外2/3其他地区法国这学校寒假结束，这个学生自我隔离数字还有可能上升。

法国教育部长布朗凯指出，目前法国采用在家隔离措施不是强制性的，是公民自己根据情况而采取相应行动。

法国教育部长布朗凯承诺，如果需要法国可以提供大量远程电视教育，而且法国已经对此准备数月，法国政府首先是帮助了那些在中国的法国学生，现在可以用在法国本土需要隔离在家的学生就学。法国教育部长布朗凯说，这个远程网络教育系统可以承受7百万同时连接。

对于是否应该采取学校关门措施，法国教育部长布朗凯强调需要关注病情发展，目前不需要采取学校关门停课措施。法国政府目前采取正确应对方式就是要求怀疑有症状患者在家隔离。

前不久法国在瓦兹省的一位教师因感染新冠病毒去世，他教课学校下周四应该复课，而不是下周一。

法国从1月底到现在出现38名新冠病毒感染病例，目前有24名感染病人住院，他们当中的20人曾经组团去埃及旅游。另外，已经有一名法国人和中国人因新冠病毒死亡，12人已经治愈出院。



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